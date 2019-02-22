Haber Kıbrıs’ın haberi daireyi harekete geçirdi!

Sosyal medyada ayrelli satarken görüntülenen çocuk ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Haber Kıbrıs’ın haberinin altına yaptığı yorum ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nin devreye girdiğini açıkladı. Bakan Çeler “Gereken neyse yapılacağından şüpheniz olmasın. Bilgilendirme içinde hem vatandaşımıza hem de sizlere teşekkürler” dedi. Aslanköy Çemberi’nde görüntülenen çocuk sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girmişti. Çocuk yağmurun altında ayrelli satarken babasının arabada oturmasına birçok vatandaş tepki gösterilmişti. Haber Kıbrıs’ın “Bu görüntüler yürek burktu” başlıklı haberinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi devreye girdi.