Haber Kıbrıs'ın haberi Rum basınında

Haber Kıbrıs'ın dün okuycularına sunduğu ve Cuma günü gerçekleştirilen liderler görüşmesinde de yeniden masaya yatırılan mobil telefonların tüm adada kullanılmasına ilişkin formülde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Politis, "İletişimde formül bulundu" şeklinde servis ettiği haberinde Birleşmiş Milletler'in bir öneride bulunduğunu ve Avrupa mührü ile iki toplumlu telefon fikrini içerdiğini kaydetti. Ayrıca formül Lüksemburg aracılığıyla sinyal alabilmemiz için Avrupa Müktesebatı ile ilişkilendiriliyor.