Haber Kıbrıs’ın haberi Rum basınında geniş yer buldu

Haber Kıbrıs’ın Güney Kıbrıs’ta yaşanan cinayet olayları ile ilgili Kuzey Kıbrıs’ta tutuklamalar yapıldığı yönündeki haberi Rum basınında geniş yer buldu. Haber Kıbrıs’tan Bahadır Ayna’nın imzasıyla “Cinayet zanlıları KKTC’de mi? Özel jet kimin için geldi?” başlıklı haber Güney Kıbrıs’ın önde gelen haber ajansı Cyprus Mail’de “Cumhuriyet'teki çete cinayetleriyle ilgili olarak kuzeyde iki kişi tutuklandı” başlığı ile kullanıldı. Söz konusu haberde Haber Kıbrıs kaynak gösterildi. Öte yandan Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren farklı haber sitelerinin de haberi referans aldığı gözlemlendi.

İşte o haber...



