HABER KIBRIS’ta yeni dönem

KKTC’nin en büyük haber portalı ve dijital medya kuruluşu Haber Kıbrıs’ta yönetim yeniden şekillendi. Mete Tümerkan’ın farklı bir medya kuruluşunda görev kabul etmesinin ardından, Haber Kıbrıs Medya Grubu da yeni yönetimini oluşturdu.

Grubun Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Hüseyin Ekmekçi, yeni dönemde ayrıca Genel Müdür görevini de üstlendi.

Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapacak Ekmekçi, “üstlendiğimiz görev ve sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluk aynı zamanda ülkemize karşı. Haber Kıbrıs, ilkelerinden taviz vermeden, gelişerek yoluna devam edecek” dedi.

*Yönetim güçlendirilerek yeniden dizayn edildi

Yeni yapılanmada, deneyimli gazeteci Bertuğ Topal Genel Müdür Yardımcısı ve Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapacak.

Kıbrıs Türk medyasının iki önemli ismi Selda İçer ve Rasıh Reşat de yeni dönemde yönetim kadrosu içerisinde yer alacak. Selda İçer Yayın Koordinatörü olarak görevine devam ederken, Rasıh Reşat da Yayın Danışmanı görevini yürütecek.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin genç ve dinamik isimleri İrfan Gündüzler ve Yağmur Düşer görevlerine devam edecek. Gündüzler İnternet Yayınları Koordinatörü, Düşer ise Haber Müdürü görevlerini yapıyor.

Yeni yapılanmada Gülten Özyakup Sezgin ise, Reklam- Pazarlama ve Dış Yayınlar Koordinatörü görevini üstlenecek.Haber Kıbrıs Spor Servisi Songuç Kürşad ve Ogün Genç Kaçmaz yönetiminde ülke sporuna yön vermeye devam edecekler.

Ekmekçi: Misyonumuzu biliyoruz

Haber Kıbrıs Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Mete Tümerkan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ekmekçi, Haber Kıbrıs’ta görevlerin sembolik olduğunu anımsatarak, “Bizler üretim, değişim ve gelişim odaklı çalışanlardan oluşan bir arkadaş grubuyuz aslında. Ürettikçe mutlu oluyoruz. Bu anlayışla hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Üretmeye, gelişmeye devam edeceğiz”

Ekmekçi şöyle devam etti:

“Haber Kıbrıs’a büyük emekleri bulunan sevgili Mete Tümerkan’a teşekkür ederiz. Gerçekten bizlere çok şey öğretti. Haber Kıbrıs için son derece özel bir isim ve hep öyle olacak.

Yeni görev ve sorumluluk bilinci içerisinde, Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini gözeten anlayışımız aynen devam edecek. Üretmeye, gelişmeye devam edeceğiz. Birçok ilk başardık. Başarmaya devam edeceğiz.

www.haberkibris.com, www.turizmkibris.com, Haber Kıbrıs Facebook, Twitter, Instagram, Telegram ve BIP kanallarında hızlı ve doğru haber verme ilkemiz sürecek. Ayrıca, Haber Kıbrıs YouTube kanalımızı da geliştirmeyi sürdüreceğiz. Yayıncılığın geleceği olarak gördüğümüz Youtube ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“İçerikler artacak, büyümeyi sürdüreceğiz”

Ekmekçi devamla, “Haber Kıbrıs’ın bugüne kadar içerik üretme noktasında ne kadar başarılı olduğunu herkes görüyor, biz bu başarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Özellikle haber içerikleri bağlamında, dosya konular, özel programlar ve hayatın içinden konu ve konuklar Haber Kıbrıs ekranında olacak.

Bu ülkenin ilk yeni nesil dijital grubu olmanın bilinci içerisinde, Kıbrıs Türk medyasında bir çok şeyin Haber Kıbrıs ile değiştiğini biliyoruz. Biz değil, herkes biliyor. Dünyada teknolojiye bağlı olarak, medya gelişirken, biz bunun dışında kalamayız. Yeni yatırımlar ve genç kadrolarla tecrübeyi birleştirerek halkımızın beklentilerine yönelik habercilik anlayışımız devam edecek. Bunun yanında sosyal içerikli dış yapımlarımızla örnek olmayı sürdüreceğiz.

Yeni bir ekip, yeni bir anlayışla yolculuğumuz başlıyor. Hepimize hayırlı olsun…”