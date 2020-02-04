Haber Kıbrıs’tan Harmancı’ya sürpriz doğum günü

Yeni yaşına dün giren Harmancı’ya bugün Ali Baturay’ın Markaj programı sonrası sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Ali Baturay’ın Markaj programına konuk olan Harmancı’ya program çıkışında Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin odasında pasta kesildi. Haber Kıbrıs ekibi tarafından hazırlanan bu sürpriz karşısında duygulanan Harmancı, Haber Kıbrıs ekibine teşekkürlerini iletti.

04/02/2020 17:55