Haber Kıbrıs’tan Harmancı’ya sürpriz doğum günü

Yeni yaşına dün giren Harmancı’ya bugün Ali Baturay’ın Markaj programı sonrası sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

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04/02/2020
HK

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Haber Kıbrıs’tan Harmancı’ya sürpriz doğum günü

Yeni yaşına dün giren  Harmancı’ya bugün Ali Baturay’ın Markaj programı sonrası sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Ali Baturay’ın Markaj programına konuk olan Harmancı’ya program çıkışında Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin odasında pasta kesildi. Haber Kıbrıs ekibi tarafından hazırlanan bu sürpriz karşısında duygulanan Harmancı, Haber Kıbrıs ekibine teşekkürlerini iletti.

04/02/2020 17:55
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TAGS: mehmet harmancı, doğum günüi, Harmancı, haber, kıbrıs, Lefkoşa Türk Belediyesi, ali baturay, markaj
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