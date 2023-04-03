İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasına bugünde devam edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim Ruso , davada başka tanığı olmayacağını beyan etti. Sanık Hasan Fındık, dünkü celsede tanık kürsüsüne çıktı ve yeminli şahadet verdi.

Hasan Fındık, Öztan Özenergün ve Olgun Amcaoğlu’nun aleyhine yaptığı iddiaları kabul etmediğini söyledi. Dağıtım cetvellerinin sahtelendiğini ve bu sahtelemenin gereksiz olduğunu ileri süren Fındık, bu evrakları sahtelemelerinin gereksiz olduğunu söyleyerek, “Haberim olsaydı bu evrakları sahtelemelerinin gereksiz olduğunu söylerdim” dedi.

Fındık, avukatının sorularını yanıtladı ve Hüseyin Vasilyalı Evre’yi tanıdığını ancak evine de, arazilerin satışı için vekaletname de vermeye gitmediğini, Öztan Özenergün’ün iddialarının doğru olmadığını, bu dosyadaki işlemlerden haberi olmadığını ileri sürdü.

Hasan Fındık, Öztan Özenergün’ün bu davada kendisi gibi zanlı konumunda olduğunu ve 13 sene sonra kendisi aleyhine ifade verdiğini söyledi.

Fındık, görevini kötüye kullanmadığını ve bu suça karışmadığını ileri sürdü.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşmaya devam edilmek üzere 11 Nisan’a erteledi.

KAMALI HABER

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03/04/2023 19:02