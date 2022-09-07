Habibe Çetin Mağusa Belediye Başkan adayı

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07/09/2022

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Habibe Çetin Mağusa Belediye Başkan adayı

Yeniden Doğus Partisi parti meclisi üyesi Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'de Yönetim Kurulu Üyesi Habibe Çetin Mağusa Belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Habibe Çetin Mağusa'ya kadın eli değmesi gerektiğini söyledi

Şimdi güzel eşsiz Gazimağusa'mıza hep erkek belediye başkan adayları çıktı. Hiç kadın başkan adayımız olmadı. Neden bayan adaylarımız yok? Eşsiz Mağusa'ya artik bir kadın eli değmeli başka Mağusa'mız yok. İlçemize birlikte sahip çıkalım

07/09/2022 20:24
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TAGS: Habibe Çetin
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