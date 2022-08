Habil Tülücü: Bu oyunda figüran olmayacağız

Belediye Reformuyla ilgili kavga sürüyor. Aylardır 12 belediye olarak lanse edilen “reform çalışması”nda komitenin raporu ortaya çıktı. Raporda 12 belediye yerine 18 belediyenin olması dikkat çekti.

Ortaya çıkan raporun ardından kapatılması planlanan belediye başkanları meclis’te toplandı.

Paşaköy, Vadili, Büyükkonuk, İnönü ve Alsancak belediye başkanları adına açıklama yapan Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, “Böyle bir kurgu hayatım boyunca görmedim” dedi

Tüm toplantılarda 12 belediye denildiğini kaydeden Tülücü şimdi belediye sayısının 18’e yükseltildiğini bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tülücü’nün açıklaması şöyle:

Şu anda meclisteyiz. Böyle bir kurgu hayatım boyunca görmedim. Tüm toplantılarda 12 belediye dendi ve hepimizi de reforma inandırdılar.

Şimdi çalışılan belediye sayısı 18. E diğer 10 belediyenin suçu ne? Ne yapılmaya çalışılıyor?

Bunun adı reform falan değil, tamamen eylem yapan, öfkelenen her belediye başkanı, belediyesini reform dışına almayı başardı.

Paşaköy, Vadili, İnönü, Büyükkonuk, Alsancak gibi belediyelerin suçu ne? Yapılmak istenen reform mu, yoksa bazı belediyeleri kapatmak mı?

Madem her isteyen, her bağıran, her öfkelenen istediğini aldı, bu saatten sonra bizlerin de tavrı farklı olmayacak.

Hani reformdu? Hani yenilikti? Hani gelirler ve hizmet kalitesi artacaktı? Bunların hepsi göz andı edilmiş, bizler de bölgesi için mücadele etmeyen başkanlar konumuna düşürüldük. Böyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz ve her platformda mücadelemize devam edeceğiz. Bunun adı reform değil, isteyenin istediğini aldığı belediyecilik oyunudur. Bu oyunda figüran olmayacağız.

Bu habere tepkiniz:



09/08/2022 11:32