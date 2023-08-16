Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı kızlarına onun ismini verdi
Dün ilk bebeklerini kucaklarına alan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın da isminin yer aldığı Arzu Alara adını verdi.
16/08/2023
Hacı Sabancı (35) ile Nazlı Kayı (28), 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir nikâhla dünyaevine girmişti.
25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün töreni yapan çift, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı.
Nişantaşı’nda özel bir hastanede doğum yapan Nazlı Sabancı, dün sabah saatlerinde kızını kucağına aldı.
Çift kızılarına babaanne Arzu Sabancı’nın da isminin geçtiği Arzu Alara adını verdi.
Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sabancı Ailesi hastaneye ziyarete gelenlere de bebeklerinin ismini yazdırdıkları çikolataları ikram etti.
Hakan Sabancı’nın sevgilisi oyuncu Hande Erçel de hastanede çifti ilk tebrik edenlerden oldu.