Hacıavraam’dan Atina’da Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslar

Sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam’ın geçen hafta, Atina’da Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarda bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Hacıavraam’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştüğünü ve Miçotakis’in görüşmede, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB Müktesebatı çerçevesinde, karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulunmasını desteklediğini söylediğini yazdı.

Gazete, Hacıavraam ile beraberindeki heyetin, Miçotakis ile görüşmesinin ardından Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas ile bir araya geldiğini ve görüşmede Kıbrıs sorunu, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

Haberde, Kutsumbas’ın Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmeyeceklerini ve en uygun çözüm şeklinin "tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyeti olan birleşik, bağımsız, garantörsüz, askersiz, üssüz" ve Kıbrıslı Türkler ile Rumların "ortak vatanı olacak bir Kıbrıs’ı garanti altına alacak çözüm" olduğunu söylediği belirtildi.

Gazete, Hacıavraam’ın temasları çerçevesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Yunanistan Meclisi Milli Savunma ve Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Stefanos Gikas, PASOK Başkanı Nikos Andrulakis ve bazı diğer Yunan siyasetçilerle görüşerek, tümünü ilerleyen dönemde yapılacak olan “anti-işgal yürüyüşüne” davet ettiğini yazdı.