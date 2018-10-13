Hacıdimitriu: Girne kalesindeki ikonların sağlıklı şekilde muhafaza edilebilmesi için klima gerekiyor

İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu, Girne kalesinde bulunan ikonların sağlıklı şekilde muhafaza edilebilmesi için klima gerektiğini söyledi.

Politis gazetesi, komite üyelerinin, dün, Girne Kalesi’ni ziyaret ettiğini ve kalede bulunan ikonların iyi durumda olduğunu tespit ettiklerini, ancak bölgedeki ısı ve nemin ikonları etkileyebileceğinden komitenin bu konuyu ele alacağını yazdı.



Habere göre Hacıdimitriu, klima sistemi için finansman gerektiğini ve komitenin Perşembe günkü toplantısında bu konunun görüşüleceğini söyledi.



Hacıdimitriu, ikonlara bakım yapılıp yapılmayacağı konusunda ise, bir sonraki aşamada ikonların tek tek incelenmesi gerekeceğini ve dünkü ziyarette ikonların tümünün görülmesinin mümkün olmadığını kaydetti.