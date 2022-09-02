Hacıpandelas, Darias ile görüştü

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, bir dizi temasta bulunmak için Güney Kıbrıs’a giden İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Hacıpandelas ile Darias’ın Paralimni’deki ,referans hastanesini ziyaret ettiklerini ve koronavirüsle mücadelede iki ülkenin deneyimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını yazdı.

Gazete, Darias’ın, Güney Kıbrıs’ın resmi daveti ve misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini sunarak, Güney Kıbrıs’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdiğini kaydetti.

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02/09/2022 10:43