Hacıpandelas:Yeni doğan ünitesi tüm Avrupa’da dördüncü sırada olacak

Hacıpandelas açıklamasında, bunun sağlık alanıyla ilgili kayda değer bir gelişme olduğunu söyledi.

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01/11/2022

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Hacıpandelas:Yeni doğan ünitesi tüm Avrupa’da dördüncü sırada olacak

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, dün sağlık bakanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, yeni bir yeni doğan yoğun bakım ünitesi inşa edilmesine karar verildiğini açıkladığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Hacıpandelas açıklamasında, bunun sağlık alanıyla ilgili kayda değer bir gelişme olduğunu söyledi.

Yeni yılın başında ihaleye çıkılacağını ve yeni ünitenin bugün itibarıyla yaklaşık olarak 16 ay içerisinde hazır olacağını dile getiren Pandelas, yeni doğan ünitesinin tüm Avrupa’da dördüncü sırada olacağını sözlerine ekledi.

01/11/2022 10:58
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TAGS: Güney Kıbrıs, , yeni doğan, yoğun bakım
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