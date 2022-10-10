Hacizli yolcu uçağı satışa çıktı

Onur Air'e ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı 80 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

İlan.gov.tr adlı internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi, borcu nedeniyle haczedilen OnurAir'e ait TC-OEA kuyruk tescilli Airbus A321 modelinde yolcu uçağını satışa çıkardı.

Uçağın birinci açık artırması 26 Ekim Çarşamba günü saat 11.40-11.45 arasında Yenişehir Mahallesi, Kardelen Sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacak. İlk açık arttırmada alıcı bulunmadığı takdirde 27 Ekim Perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci açık oturum yapılacak. Uçak 80 milyon TL'den satışa çıkarıldı.



BORCUNDAN DOLAYI HACİZLİ



İnternet sitesinde yer alan ilanda uçağın borcundan dolayı hacizli olduğu ve ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

54 BİN 465 SAAT UÇUŞ YAPTI



1997 yılında üretilen TC-OEA kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağının toplam 54 bin 465 saat uçuş yaptığı bilgisi yer aldı.

Maksimum kalkış ağırlığı 89 bin 400 kilogram olan uçağın teknik kayıt defteri olmadığı için periyodik Kontrollerinin yapılıp yapılmadığının bilinmediği bilgisine de yer verildi.

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10/10/2022 08:35