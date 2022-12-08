HAD-SAM ‘’Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’’ Kapanış Etkinliğine Katılıyor

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08/12/2022

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HAD-SAM ‘’Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’’ Kapanış Etkinliğine Katılıyor

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği Halk Dansları Ekibi (HAD-SAM), 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Etkinliğine katılıyor. 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliği tarafından KKTC’yi temsilen  Kültür Dairesi aracılığı  ile davet edilen HAD-SAM  Halk Dansları Ekibi, etkinlikte performanslarını sergileyecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu tarafından görevlendirilen HAD-SAM Halk Dansları Ekibi geçtiğimiz akşam etkinliğe katılmak üzere adadan ayrıldı.

08/12/2022 10:05
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TAGS: bursa
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