HAD-SAM ‘’Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’’ Kapanış Etkinliğine Katılıyor
08/12/2022
Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği Halk Dansları Ekibi (HAD-SAM), 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Etkinliğine katılıyor.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliği tarafından KKTC’yi temsilen Kültür Dairesi aracılığı ile davet edilen HAD-SAM Halk Dansları Ekibi, etkinlikte performanslarını sergileyecek.
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu tarafından görevlendirilen HAD-SAM Halk Dansları Ekibi geçtiğimiz akşam etkinliğe katılmak üzere adadan ayrıldı.