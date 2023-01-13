Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve bireyler, 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30’da Lefkoşa’daki Kumsal Park’ta buluşup Başbakanlık’a yürüyecek.

İşte o açıklama:

“Haddini aştı, sabrımız taştı! Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez!

Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına "DUR "demek için bir araya geldik.

Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemlerine ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla, çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak için 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da Kumsal Parkı'nda buluşup Başbakanlığa yürüyoruz.

BAĞIMSIZLIK YOLU, BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ, CTP KADIN ÖRGÜTÜ, GÜKAD, KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ, KAMU-SEN, KAYAD, KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ, KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, KIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, KUİR KIBRIS DERNEĞİ, MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ, POZİTİF DÜŞÜN DERNEĞİ, SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ, SOL HAREKET, TDP, VAKIFLAR VE DİN İŞLERİ DAİRESİ EMEKLİLER DERNEĞİ, YKP”

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13/01/2023 17:34