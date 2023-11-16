“Hadi Öldürsene Canikom” Girne Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, 2023-2024 sezonunda üç farklı oyun ile seyirci karşısına çıktı. “Hadi Öldürsene Canikom” geçen akşam Girne Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tiyatro severler tarafından beğeniyle izlenen oyun Kasım ayı boyunca Girne Tiyatro toplulukları tarafından, Girne Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Derman Atik’in yönettiği “Çökme Tehlikesi” 18 Kasım ve 25 Kasım, Ömer Dündar’ın yönettiği “Hadi Öldürsene Canikom” 21 Kasım ve 28 Kasım, Ufuk Aydoğan’ın yönettiği Mozart ve Salieri ise 24 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, Girne Oda Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak. Oyunlar saat 20.30’da başlayacak.

Oyun günleri kapıdan bilet satışı yapılacak. Biletler online olarak, “www.kibrisbiletcim.com” sitesinden de temin edebilecek. Bilet fiyatları 150 TL olarak belirlendi.