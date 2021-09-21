Hadise: Allah izin verirse bir çocuk çok isteriz

Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kaptıran Hadise Açıkgöz, aşkını dolu dizgin yaşıyor.

İKİ GECEYE REKOR FİYAT

Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra rotayı Ege'ye çevirmişti.

Çift, ilk olarak geceliği kişi başı bin 200 euro (12 bin TL) olan bir otelde iki gece konakladı. İkili, daha sonra iş insanının teknesine geçerek, Göcek koylarını dolaştı. Dört günlük kısa tatil yapan ikili, daha sonra İstanbul'a gitti.

KIBRIS'TA SAHNEYE ÇIKTI

Gazetemagazin'in haberine göre; hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahne alan Hadise, konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

ÜNLÜ ŞARKICININ ÇOCUK İSTEĞİ

Güzel şarkıcı konseri sırasında seyircilere içini döktü. Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim" diye konuştu.Çocuk istediğini ifade eden şarkıcı, sözlerine; "İnşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse biz de çok isteriz bir çocuk" şeklinde devam etti.

AŞKINI BÖYLE HAYKIRDI

Instagram hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, sevgilisine verdiği pozu, İspanyolca "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" mesajını yazmıştı.

İş insanı Mehmet Dinçerler de Tulum'da konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz vermiş, bu kareyi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

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21/09/2021 10:54