Hadise: Belçika adına Eurovision'da yarışırım

Belçika'da radyo yayınına katılan ünlü şarkıcı Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" ifadesini kullandı.

NTV'nin haberine göre; Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir göremediği annesi Gülnihal Açıkgöz ve babası Hasan Açıkgöz'ü ziyaret etmek için, doğup büyüdüğü Belçika'ya gitti.

Belçika'da 'MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan Hadise, samimi açıklamalarda bulundu.

2009'da Düm Tek Tek ile Türkiye'yi temsil eden ve dördüncü olan şarkıcı, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.

AYRILIK' İDDİASI

Geçtiğimiz yılın sürpriz birlikteliği olan Hadise ile Kaan Yıldırım hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. İlişkilerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan çiftin, yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 35 yaşındaki Hadise'nin paylaşımı kafaları karıştırmıştı. Şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın adlarının baş harflerini dövme yaptırdığı ileri sürülmüştü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkat çekmişti.

Ünlü çiftin bazı takipçileri, dövmede "H ♡ K" yazdığını görse de, bir kısmı da dövmeyi okumakta zorluk çektiğini dile getirmişti.

'SEVGİLİLER GÜNÜ' PAYLAŞIMI

Hadise ve Kaan Yıldırım, Sevgililer Günü'nde şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu. Çift, filtre ile ergenlik yıllarına dönmüştü.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafın altına "7’den 77’ye Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun" notunu düşmüştü.

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Hadise, barışma sonrasındaki evlilik haberiyle ilgili ise, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.

AYRILIP BARIŞTILAR

Şarkıcı Hadise, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın."

Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı.

NTV

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20/05/2021 12:43