Hadise boşandı şahlandı

Magazin dünyasından son dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı.

Mehmet Dinçerler ile 4 aylık evliliğini noktalayan Hadise’nin boşanma sonrası işleri açıldı! Bir kozmetik markasının yüzü olan ve yeni reklam filminden bazı kareleri geçenlerde sosyal medyada paylaşan Hadise’nin firmayla 10 milyon liraya anlaşma imzaladığını öğrendim.

Farklı sektörlerdeki firmaların da yakın markaja aldığı ünlü şarkıcıya şu sıralar çok sayıda teklif geliyormuş.

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30/10/2022 13:10