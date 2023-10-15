Hadise doğum günü hediyesi yerine bağış istedi

Hadise, sevenlerinden kendisine doğum günü hediyesi göndermek yerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunma çağrısı yaptı.

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15/10/2023

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Hadise doğum günü hediyesi yerine bağış istedi

Hadise, doğum günü çin hayranlarından anlamlı bir hediye istedi. 22 Ekim’de 37 yaşına girecek olan ünlü şarkıcı, doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na hediye etti. 

Sevenlerinden hediye olarak vakfa bağış yapmalarını isteyen Hadise, sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Şarkıcı, “Serebral palsili çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmaya ne dersiniz? Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, buna siz de ortak olun. Engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım” dedi.

15/10/2023 11:05
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TAGS: Hadise, doğum, günü, hediye, bağış i
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