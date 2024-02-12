Hadise: Duygusal bir kadınım

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12/02/2024

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Hadise: Duygusal bir kadınım

Hadise önceki gece Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde sahne aldı.

Sanatçının yeni yıldaki ilk İstanbul performansında tüm biletler tükendi.

Hadise, “İyi ki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. İstanbul’da konser olunca dostlarım da geliyor. Zaten duygusal bir kadınım, onlar olunca başka bir his oluyor. Öyle bir mutluluk ve heyecan içindeyim. Bu gece hayatımda ilk kez sahneye çıkıyor gibi heyecanlıyım” dedi. Sanatçı, 2 saat sahnede kaldı.

 

12/02/2024 18:47
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TAGS: Hadise: Duygusal bir kadınım
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