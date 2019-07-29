Hadise, en sevilen şarkılarını Concorde Luxury Resort’ta seslendirdi

Turizm sektöründe deneyime sahip Zafer İnşaat Yatırım Holding’in Kıbrıs’ta hayata geçirdiği Concorde Luxury Resort, tatil ve eğlenceyi bir arada arayanların adresi olmaya devam ediyor.

‘Mükemmel uyum’ konseptiyle misafirlerine benzersiz deneyim yaşatan Concorde Luxury Resort, geçtiğimiz akşam pop müziğin güçlü sesi Hadise’yi ağırladı.

Sıfır Tolerans, Prenses, Farkımız Var, Aşk Dediğin gibi en sevilen şarkılarını Concorde Luxury Resort konukları için seslendiren Hadise, kendine has yorumu güçlü sesi ve sahne performansıyla unutulmaz bir akşam yaşattı.