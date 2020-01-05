Hadise, giydiği kıyafetle ilgili yapılan eleştirilere fena patladı!

O Ses Türkiye'nin başarılı jüri üyesi ve sevilen şarkıcı Hadise, giydiği kıyafetlerle ilgili kendisine yönelik yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Mevlana'nın bir sözünü alıntılayan Hadise, "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline." dedi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler listesinde ilk sıralarda yer alan ve 10,6 milyon takipçiyle de birçok ismi geride bırakmayı başaran Hadise, giydiği kıyafetler nedeniyle kendisine yönelik eleştirilere sert şekilde cevap verdi.

Twitter hesabından, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" ifadelerini kullanan Hadise Açıkgöz, Hz. Mevlana'nın sözü olan "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline." cümlesini de alıntıladı.

05/01/2020 00:05