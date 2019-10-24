Hadise kendine doğum günü hediyesi aldı

Hadise, 34’üncü yaşını yakın dostları ile Etiler’deki Papermoon’da kutladı.

Çıkışta boynundaki 12 bin 500 TL’lik Gucci marka kolyesi dikkat çekti.

Hadise “Sevgilinizden mi?” sorusuna “Hayır, uzun zamandır beğendiğim bir parçaydı. Kendime hediye aldım. Ayrıca bir sevgilim de yok” dedi.

"Duygulandım"

Hadise, doğum gününü kutlayan hayranlarına sosyal medyadan hayranlarına şu sözlerle teşekkür etmişti:

“Siz olmadan olmaz! Her anımda, mutlu ve mutsuz anımda yanımdasınız. Koşulsuz şartsız hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız, duygulandım”

24/10/2019 10:20