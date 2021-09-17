Hadise klibi için elbisesiyle havuza daldı

Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, son dönemde aşk hayatıyla ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmüyor.

Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye kadrosunda yer almayacağını ve O Ses Rap'e devam edeceğini açıkladığı Hadise, müzik çalışmalarına da hız verdi.

Coş Dalgalan şarkısının klip çekimlerine başlayan güzel şarkıcı, elbisesiyle su altına daldı. Dalış tüpü kullanarak havuzun içinde çekimler yapan Hadise o anlardan kareleri de Instagram'dan paylaştı.

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17/09/2021 13:31