Hadise O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı

Ünlü şarkıcı Hadise O Ses Türkiye ilk bölümü için giydiği kıyafete 10.500 TL ödedi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bu kez elbise fiyatıyla gündeme geldi. Hadise'nin O Ses Türkiye çekimleri için giydiği elbisenin fiyatının 10 bin 500 TL olduğu ortaya çıktı.

"ELBİSE ÇOK YAKIŞMIŞ"

Sosyal medya hesabından pahalı elbisesiyle fotoğrafını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı Hadise, paylaşıma, "Guccigang" yorumunu yazdı. Hadise pahalı elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Elbise pahalı olmasınına pahalı ama bence çok yakışmış" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise paylaşıma, "Ne gerek var bu kadar gösteriş meraklısı olmaya." yorumunu yaptı.