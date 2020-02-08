Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

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08/02/2020

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Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden Hadise, yine çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye çekimlerinde giydiği dekolteli elbise ile sosyal medyayı adeta salladı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, göğüs dekolteli son fotoğraflarıyla takipçilerinden 1 saatte 150 bini aşkın beğeni aldı.

Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Hadise internette paylaşım yaptığı dakikalarda, televizyonda da O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturuyordu.

08/02/2020 11:39
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TAGS: Hadise, O Ses Türkiye
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