Hadise, Reza Zarrab ile ilgili yorumlara ne dedi?

Restoran çıkışı aracını beklerken muhabirlerle sohbet eden Hadise, “Yeni yıla harika bir giriş yaptık. Çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Biraz önce de güzel dostlarımızla yemekteydim” dedi.

Ünlü şarkıcı, mekânda kendisine bir erkeğin eşlik ettiği iddiası sorulunca yanıt vermek yerine sadece güldü.



Reza Zarrab’la geçmişteki mesajlaşmaları ifşa olan Hadise’ye “Yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltildi.

“Güzel değerlendiriyoruz. Güzel gidiyor her şey” demekle yetinen şarkıcı, aracına bindikten sonra muhabirlere “Gerçekten çok tatlısınız. Sizleri seviyorum. Güzel bir sene olsun hepimiz için. Aşk dolu” dedi.

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07/01/2023 13:12