Hadise ve Mehmet Dinçerler tatil dönüşü kaza yaptı!

Şarkıcı Hadise, temmuz ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, tatil için gittiği Çeşme'den dönerken kaza yaparak ölümden döndü. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, ilişkisine doludizgin devam ediyor.

Kaan Yıldırım ile evlenmesi beklenirken ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulmuş, geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum'da görüntülenen çiftin birliktelikleri ortaya çıkmıştı.

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.

Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2021 10:48