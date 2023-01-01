Hadise yeni yıl pozuyla adından söz ettirdi
2023 senesini Kıbrıs'ta karşılayan şarkıcı Hadise sahne öncesi ayna karşına geçip çektiği pozunu Instagram hesabından yayınladı.
01/01/2023
posta
2023 senesini Kıbrıs'ta karşılayan şarkıcı Hadise sahne öncesi ayna karşına geçip çektiği pozunu Instagram hesabından yayınladı. Hadise, tercih ettiği cesur elbiseyle gözleri üzerine çekti. (Posta)
Yeni yıla Kıbrıs'ta giren ünlü şarkıcı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Mehmet Dinçerler ile evli olduğu dönemde sahne kıyafetlerinde dekolteyi azaltan Hadise, boşanmanın ardından cesur kıyafetlerine geri döndü.
Sahne öncesi ayna karşısına geçen Hadise göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.