Hadise'den aşk dolu paylaşım: Neden Sevgililer Günü'nü bekleyeyim?

İş insanı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise, aşka geldi. Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen ünlü isim, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan ve ve geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifine 'Evet' diyen Hadise Açıkgöz, adından söz ettirmişti.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, evlilik kararı almıştı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

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12/02/2022 13:18