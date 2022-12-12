Hadise'den sosyal medyayı çalkalayan o poz

Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren ünlü şarkıcı Hadise, yine adından söz ettirdi. Hadise, doğal hal ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından "Herkese iyi haftalar" notuyla yayınlandı.

Özel hayatı ile sık sık magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından eski paylaşımlarına geri döndü. Düzenli olarak fotoğraf yayınlayan Hadise, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Kış güneşini fırsat bilen Hadise, doğal hali ile objektif karşına geçti. Ünlü şarkıcı paylaşımını "Herkese iyi haftalar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Hadise'nin beğeni toplayan o paylaşımı:

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12/12/2022 22:46