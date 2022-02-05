Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğü ailedeki krizi büyüttü

Hadise, şimdilerde yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ancak mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin sevincine, Dinçerler'in 'borç' iddiaları ve Hadise'ye aldığı 40 bin dolarlık yüzük gölge düşürdü.

Aile şirketine ait borçları nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Dinçerler, kendisinin borcu olmadığını söylemişti. Dinçerler'in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, konuyla ilgili şok eden açıklamalarda bulundu. Şenoğlu, Mehmet Dinçerler’in babası ve amcasının yüzük mevzusu yüzünden arasının açıldığını söyledi. İşte yaşananların perde arkası...

AMCASININ AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Mehmet Dinçerler'e, şirketin kurucu ortağı olan amcasının avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor." sözleriyle tepki göstermişti.

İş insanının, "Şahsım ve şirketimin borcu yoktur." sözlerinin ardından Dinçerler'in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, açıklama yaptı.

"ADINI DEĞİŞTİRDİ" İDDİASI!

"Söylemezsem Olmaz" adlı programda konuşan Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler'e ait olduğunu savundu.

Avukat Şenoğlu, konuyla alakalı, "Mehmet Dinçerler, amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi ama borçlarını bilmiyor. 'Muhammet' olan adını 'Mehmet' olarak değiştirdi. En son aşamada Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir..." dedi.

Şenoğlu, "Şirketin hisseleri Mehmet’e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet’in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var. Bütün bankalara borçları vardı. Yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri iki bankaya borcu var, o da amcanın borcu." şeklinde konuştu.

"O YÜZÜK BİR METEOR"

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 40 bin dolarlık yüzüğün meteor etkisi yarattığını da belirten Hicran Akkaya Şenoğlu, şunları söyledi:

O yüzük bir meteor. Instagram hesabını neden kapattı sizce? Biz o tatilleri gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Onun borcu ile uğraşılırken Dinçerler, tatil yapıyordu. Geceliği 28 bin TL veriyor kaldığı otellere. Hadise, buralara emek vererek gelmiş. Otel parasını Hadise’nin verdiğini düşünmüyorum. Bu borç ödenmezse şirket batacak. Borçlu olduğunu bilerek hareket etse böyle şeyler olmaz.

"ARALARI AÇILDI"

Hicran Akkaya Şenoğlu, Mehmet Dinçerler’in babası ve amcasının bu olay yüzünden arasının açıldığını da ifade etti. Şenoğlu, "Normalde bu olaya kadar iki kardeşin arası normaldi. Mehmet, ne zaman, 'Benim borcum yok' dedi, olaylar o zaman patladı." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, evlilik kararı almıştı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını ilan etmişti. Ünlü isim, yayınladığı videoya "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

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05/02/2022 15:40