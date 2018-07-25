HABER KIBRIS

Hadise'nin annesi intihar mı etti?

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25/07/2018

Hadise'nin annesi intihar mı etti?

Şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiayı Sabah Gazetesi duyurdu.

Şarkıcı Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıkgöz’ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve “Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz” yazdığı ileri sürüldü.

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Şarkıcı Hadise’nin annesini aradığı ve ulaşamadığı için site güvenliğinden yardım istediği, polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz’ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü iddia edildi.

 

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TAGS: hadise, magazin
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