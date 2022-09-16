Hadise'nin boşanma dilekçesinde dikkat çeken detaylar...

Mehmet Dinçerler ile evliliğinde kriz yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hadise boşanma davası açtı. Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını öne süren şarkıcı ayrıca psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia etti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda aile arasında düzenlenen bir törenle evlenmişti. Hadise’nin son günlerde 3 milyon lira değerindeki evlilik yüzüğünü takmaması, konserinde ağlaması ve eşinin doğum gününü kutlamaması, Dinçerler’in de alyansını çıkarması boşanacakları yönünde söylemlere sebep olmuştu. Eşini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ve fotoğraflarını silen Hadise, yaptığı açıklamayla boşanacaklarını doğruladı. Ünlü popçu, evliliğini resmi olarak noktalamak için de Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

SANAT HAYATINI KISITLIYOR

Hadise, avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli Boşanma Davası açtı. Mehmet Dinçerler’in Hadise’nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunduğunu dava dilekçesinde anlatan Hakan Öncel, “Mehmet Dinçerler’in bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış, sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır” dedi.

AYRI YAŞIYORLAR

Hakan Öncel dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Taraflar arasında karşılıklı uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir. Hadise’nin karşı taraftan maddi ve manevi tazminat talebi yoktur.” Öte yandan Mehmet Dinçerler’in anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığı iddia edildi. İşadamının düğünde takılan takıların kendisine verilmesi şartıyla ‘anlaşmalı’ olarak boşanacağı öne sürüldü.

Mehmet’e mutluluklar

Hadise, ayrılığı şu paylaşımla duyurdu: “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum.”

Yüzünü gizledi

Hadise önceki gün Ulus29 adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla eliyle yüzünü gizleyen şarkıcı, boşanma sorularını yanıtsız bıraktı ve Riva’daki evine gitti. (Sayit DURMAZ)

MEHMET DİNÇERLER: EN ÇOK BEN DESTEKLEDİM

Mehmet Dinçerler iddialar karşısında suskunluğunu bozarak şu açıklamayı yayınladı: “Çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise’nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum.”

Yaşanan olayların ardından Mehmet Dinçerler’in eskiden yaptığı bu paylaşım yeniden gündeme geldi.



Dinçerler, yapılan yorumlara sitem etti: “Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum.”

EROL KÖSE: TÜM PARASI GİDECEKTİ

Erol Köse, Hadise’nin evliliğiyle ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu: “Evlendiklerinde ‘yaz sonu boşanacaklar’ dedim. Nereden mi bildim? Çocuğun yaptığı gizli işi biliyorum. Tanıdıklarım var. İsterse mahkemeye versin. Acun’a (Ilıcalı) aylar önce söyledim, Hadise geç uyandı. Yoksa tüm parası gidecekti ama yine de biraz gitti. Bu arada Hadise’nin düğün ya da fotoğrafını gören var mı? Yok. O da ayrı bir olay, onu da anlatırız.”

SAVAŞ ÖZBEY YAZDI: VER O UĞURSUZ YÜZÜĞÜ

Alınıp takıldığı günden itibaren problem olmuştu Hadise’nin 3 milyonluk evlilik yüzüğü. Mehmet Dinçerler, o yüzükle birlikte düğünde takılan diğer takıları da geri istedi. Ver gitsin Hadise, sakın ha avukatlarını falan dinleme. Ver kurtul o uğursuz yüzüğü, sana hiç yaramadı zaten.

HADİSE: ÇOK YANILMIŞIM

Evlilikteki krizin nedeninin ‘çocuk’ olduğu, Hadise’nin anne olmayı henüz istemediği için eşiyle arasının açıldığı öne sürülmüş, ardından şarkıcının hamile olduğu haberleri çıkmıştı. Hadise, hamilelik iddiasını sosyal medyada yalanlamıştı.

Hadise’nin yakın çevresine Mehmet Dinçerler için “Bu adamla ilgili çok yanılmışım” dediği konuşuluyor. İddiaya göre çift en son Mehmet Dinçerler’in ailesinin evinde bir araya geldi. Ancak barıştırma çabaları sonuç vermedi.

KIYAFETLER VE PERFORMANS ESKİYE DÖNDÜ

Hadise, Mehmet Dinçerler ile ilişkisinin ardından giyim tarzını değiştirmiş, alışılmışın dışında kıyafetler giymeye başlamıştı.

Ünlü şarkıcı son konserlerinde iddialı kostümler tercih etti. Seyircisine müzik ziyafeti yaşatan Hadise'nin performansı da sosyal medyaya damga vurdu.

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16/09/2022 11:27