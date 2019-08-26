Hadise'nin makyajsız pozuna beğeni yağdı

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise'nin, sosyal medya hesabından yaptığı sıfır makyajlı fotoğrafına beğeni yağdı.

Son günlerde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle gündeme gelen şarkıcı Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

SIFIR MAKYAJ HADİSE

Sevilen şarkıcı, sıfır makyajlı pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise'nin bu pozu ise beğeni rekoru kırdı. Güzel popçunun, yorumlara kapattığı pozuna 300 binden fazla beğeni geldi.

İşte Hadise'nin beğeni rekoru kıran o pozu;

SIK SIK MAKYAJSIZ POZUNU PAYLAŞIYOR

"Herkese iyi pazarlar" notu ile paylaştığı makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise daha önce de makyajsız fotoğraf paylaşmıştı.