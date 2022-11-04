Hadise'ye bir evlilik darbesi daha!

Hadise ile eski eşi Mehmet Dinçerler arasında tartışmalara dahi neden olan bir iddia ortaya atıldı. Hadise'nin, Mehmet Dinçerler'in peşine düştüğü ve değerini 3 milyon TL olarak bildiği yüzüğünü sattığı ancak bu yüzüğün gerçek değerinin 182 bin TL olduğu öğrenildi.

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı'nda sadece aile ve yakın dostların katıldıkları bir düğün ile nikah masasına oturmuşlardı ancak çiftin mutlulukları sadece beş ay sürebilmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler, sadece 5 ay sürebilen evliliklerinde yüzük yüzünden karşı karşıya geldiler. Dinçerler'in peşine düştüğü ancak Hadise'nin vermeyi kabul etmediği yüzüğün replika olduğu ortaya çıkmıştı.

HADİSE'YE YÜZÜK ŞOKU

İddialara göre; Hadise, yüzüğünü satmak istedi ancak şok yaşadı. 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğün aslında 182 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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04/11/2022 19:49