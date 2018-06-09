Haffe Işısal: Babama ve ailemize baskı var

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Değrmenlik Belediye Başkanlığı için aday belirleme sürecinde başlayan kriz yeniden gün yüzüne çıktı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Esentepe hariç diğer tüm bölgelerde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday yapması ancak Esentepe’nin yanına Değirmenlik’i de eklemesi parti içerisinde ciddi krize neden olmuştu.

Bu krizin tamamen bittiği düşünüldüğü anda önceki gün CTP Değirmenlik Belediye Başkanı Adayı Ali Karavezirler’in, mevcut başkan Osman Işısal’ı makamında ziyaret etmesinin ardından da “Işısal’dan KAravezirler’e tam destek” tarzında haberler çıkması ortalığı yeniden karıştırdı.

Kızı sosyal medyadan açıkladı

CTP Değirmenlik Belediye Başkanı Adayı Ali Karavezirler’in, mevcut başkan Osman Işısal’ı makamında ziyaret etmesinin ardından çıkan haberlere Osman Işısal’ın kızı Haffe Işısal cevap verdi. Haffe Işısal sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kendisinin ve ailesinin kesinlikle Ali Karavezirler’e destek vermeyeceğini belirtti.

“Babama ve ailemize baskı var”

Haffe Işısal, babası Osman Işısal’a baskı olduğunu da ifade ederek “Babama ve ailemize baskı var” dedi. Haffe Işısal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Osman Işısal’ın vermiş olduğu Ali Karavezirler desteğine asla katılmayacağım” dedi.

Ciddi sıkıntılar olmuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin aday belirleme sürecinde Değirmenlik bölgesi için mevcut başkan Osman Işısal’ın karşısına geçmiş genel seçimlerdeki tavrı nedeniyle Ali Karavezirler’in adaylığını koyması ile parti içerisindeki kriz alevlenmiş ve Gönyeli, Dikmen belediye başkanlarının da krize katılmasına neden olmuştu.

Değirmenlik’te yapılan ön seçimde ise Karavezirler, Işısal’a üstünlük sağlayarak aday olmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından krizin alevinin düştüğü düşünülürken durumun öyle olmadığı Işısal’ın kızı Haffe Işısal’ın sosyal medyadan yazdığı yazı ile bir kez daha gün yüzüne çıktı.