Haffe Işısal: Babamın suçu Karavezirler'e güvenmek

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal'ın, "aday olamayan tek belediye başkanı" olması, ailesinde rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Kudret Özersay'ın Ali Karaavezirler'e destek açıklamasının ardından, bir vatandaşın sorduğu, "Osman Işısal'ın suçu neydi" sorusuna, sosyal medya üzerinden cevap veren Işısal'ın kızı Haffe Işısal, yine Ali Karevezirler'e yüklendi. Kısa süre önce, "Bize Karavezirler'e destek vermemiz için baskı yapılıyor" diyen Haffe Işısal, şimdi de şu açıklamayı yaptı:

Belediye batmasin diye adam almadı, yanlış istihdamlara mehel vermedi.. dürüst oldu , iyi kalpli oldu... yanındakilere güvendi... işten atılması gereken insanları, sırf yuvaları yıkılmasın diye korudu... herkesin 1 dediğini 2 etmedi hizmet etti.. Hergün ofisine gidip kahve içtiği Ali Karavezirlere güvendi... ve hep partisinin yanında olup belediyeyi korudu kolladi.. suçu buydu..