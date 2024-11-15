Hafta Atatürk’te başlıyor
Süper Ligin 9. Haftası çıkış arayan ve zirveyi hedefleyen China B. Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü’nün bu akşam Atatürk Stadı’nda oynayacağı karşılaşmayla başlıyor
15/11/2024
Süper Ligin 9. Haftası çıkış arayan ve zirveyi hedefleyen China B. Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü’nün bu akşam Atatürk Stadı’nda oynayacağı karşılaşmayla başlıyor
AKSA Süper Lig’de 9. haftanın açılış maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü, bugün karşı karşıya gelecek.
Çıkış arayan ve zirveyi hedefleyen iki takımın Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki zorlu mücadelesini Tufan Çerçioğlu yönetecek.
Birinci Lig’de ise hafta cumartesi oynanacak maçlarla başlayacak.
Program şöyle:
AKSA Süper Lig
15 KASIM CUMA (SAAT 18.30)
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü (Tufan Çerçioğlu)
16 KASIM CUMARTESİ(SAAT 14.00)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mesarya
Atatürk Stadı: M. Değirmenlik – Çetinkaya
M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova - Cihangir
17 KASIM PAZAR(SAAT:14.00)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Lefke
Erdal Barut Stadı: Esentepe – DND L. G. Birliği
Atatürk Stadı: Yenicami – Göçmenköy
18 KASIM PAZARTESİ(SAAT 18.30)
Dr. F. Küçük Stadı: T. H. Dumlupınar – Karşıyaka
AKSA Birinci Lig
16 KASIM CUMARTESİ(SAAT 14.00)
Üner Berkalp Stadı: Yalova – M. Hacıali Yılmazköy
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Vadili
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Türk Ocağı
Yeni Erenköy 8 Ağustos Stadı: N. Dipkarpaz - Hamitköy
17 KASIM PAZAR( SAAT:14.00)
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Çanakkale
Şht. Ş. Kadir Stad:Lapta – Yeniboğaziçi
R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Binatlı
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