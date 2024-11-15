Hafta Atatürk’te başlıyor

Süper Ligin 9. Haftası çıkış arayan ve zirveyi hedefleyen China B. Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü’nün bu akşam Atatürk Stadı’nda oynayacağı karşılaşmayla başlıyor

AKSA Süper Lig’de 9. haftanın açılış maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü, bugün karşı karşıya gelecek.

Çıkış arayan ve zirveyi hedefleyen iki takımın Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki zorlu mücadelesini Tufan Çerçioğlu yönetecek.

Birinci Lig’de ise hafta cumartesi oynanacak maçlarla başlayacak.

Program şöyle:

AKSA Süper Lig

15 KASIM CUMA (SAAT 18.30)

Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü (Tufan Çerçioğlu)

16 KASIM CUMARTESİ(SAAT 14.00)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mesarya

Atatürk Stadı: M. Değirmenlik – Çetinkaya

M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova - Cihangir

17 KASIM PAZAR(SAAT:14.00)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Lefke

Erdal Barut Stadı: Esentepe – DND L. G. Birliği

Atatürk Stadı: Yenicami – Göçmenköy

18 KASIM PAZARTESİ(SAAT 18.30)

Dr. F. Küçük Stadı: T. H. Dumlupınar – Karşıyaka

AKSA Birinci Lig

16 KASIM CUMARTESİ(SAAT 14.00)

Üner Berkalp Stadı: Yalova – M. Hacıali Yılmazköy

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Vadili

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Türk Ocağı

Yeni Erenköy 8 Ağustos Stadı: N. Dipkarpaz - Hamitköy

17 KASIM PAZAR( SAAT:14.00)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Çanakkale

Şht. Ş. Kadir Stad:Lapta – Yeniboğaziçi

R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Binatlı

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Düzkaya