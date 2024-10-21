Hafta boyunca 24-27 derece arasında seyredecek hava sıcaklıkları bekleniyor

Meteoroloji Dairesi'nin yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge 22-28 Ekim tarihleri arasında yüksek basınç sistemi ve ılık, nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava durumu 22 Ekim Salı günü parçalı ve az bulutlu, 23 Ekim Çarşamba ile 24 Ekim Perşembe günleri açık ve az bulutlu olacak. 25 Ekim Cuma günü yeniden parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, hafta sonu; 26 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Pazar günleri açık ve az bulutlu hava etkili olacak. 28 Ekim Pazartesi günü de benzer şekilde açık ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek, ancak salı ve çarşamba günleri zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtınamsı rüzgarlar görülebilecek.