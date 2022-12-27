Hafta boyunca hava bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca havanın bulutlu olacağını, yağmur beklenmediğini bildirdi.

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27/12/2022

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Hafta boyunca hava bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi 27 Aralık- 2 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren 2 Ocak Pazartesi güne kadar bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genelde az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

27/12/2022 08:34
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TAGS: Hava durumu, KKTC, haber
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