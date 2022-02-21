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Hafta boyunca yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca yağmurlu olacağını açıkladı. 

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21/02/2022

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Hafta boyunca yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca yağmurlu olacağını açıkladı. 

Daireden yapılan açıklamaya göre, bölge, 22 – 28 Şubat tarihleri arasında soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu; perşembe günü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu ve hafta sonu parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece, ikinci yarısı ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

21/02/2022 15:53
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TAGS: yağmur, hava, nası, kktc,
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