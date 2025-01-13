Meteoroloji Dairesi’ne göre hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Ocak tarihlerini kapsayan raporunda, haftanın genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi. Yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

Bölgenin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesi altında olacağı belirtilen rapora göre, hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında 18 – 21, diğer yarısında ise 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günleri kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, cuma günü ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.