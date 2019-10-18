Perde Derbi ile Açılıyor

K-Pet Süper Lig'de 6.haftada derbi heyecanı yaşanacak.

K-Pet Süper Lige kötü bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada puan toplayamayarak ligin dibinde yer alan Çetinkaya, bu akşam 19.00'da ezeli rakibi Küçük Kaymaklı'yı ağırlayacak. Küçük Kaymaklı'nın önemli maç öncesi 10 puanı bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmaların ilki 1-1 berabere bitmiş, ikinci maçı ise Çetinkaya 4-1 kazanmıştı. Zorlu mücadele Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak ve derbide Emre Öztaşlı düdük çalacak.

18/10/2019 15:31