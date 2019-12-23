Başkent Lefkoşa'nın hemen yanı başında bulunan Aner Atlı Spor Kulübü, hafta sonlarının vazgeçilmezi oldu.

Özellikle çocuklu aileler, hafta sonları hem kahvaltılarını yapıyor, hem de çocukları ile birlikte at binmenin hazzını yaşıyor.

Aner ailesi tarafından kusursuz bir şekilde dizayn edilen Aner Atlı Spor Kulübü, ülkemizde atçılık sektörünün gelişmesi için de ciddi bir sorumluluk üstlendi.

Özellikle akşamları keyifli, bir restaurant hizmeti veren spor kulübü, hafta sonları ise gün boyu kahvaltı eşliğinde ailelere keyifli saatler geçirmeleri için imkan sunuyor.

23/12/2019 11:48