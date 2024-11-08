Hafta sonu, akşam çalışma yok, gündüz de yok…

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa’nın en yoğun bölgelerinden olan Ahmet Mutallip Caddesi ve Yavuz Konnolu Sokak üzerinde Kıb-Tek tarafından yürütülen hat yenileme çalışması çok yavaş ilerliyor.

Kazı çalışmaları nedeniyle anayol 2 şeride düşerken bölgede büyük bir okulun olması ayrıca caddenin Gönyeli’yi Lefkoşa’ya bağlayan bir güzergah olması özellikle sabah saatlerinden ciddi trafik sıkışıklığına neden oluyor.

Bölgede ikamet eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis üyesi Hasan Gazioglu çalışmaların hafta sonları ve akşam saatlerinde devam etmediğini anlatırken son 2 gündür gündüz de çalışma yapılmadığından yakındı.

Gazioğlu “Bir tane işçi yok, araçlar park edilmiş durur. Bu yol çift gidişten tek gidişe düştüğü için, hastane çemberinde kaos var. Gerçekten bu kadar umursamazlık ve vurdumduymazlık olmaz” ifadelerini kullandı.