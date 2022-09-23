Hafta sonu az bulutlu geçecek

Hafta sonu az bulutlu, sonraki günlerde açık; en yüksek hava sıcaklığı da iç kesimlerde 34, sahillerde ise 30 derece olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 - 30 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen tarihlerde KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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23/09/2022 15:28