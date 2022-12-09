Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ülkede pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağı ve bu havanın perşembeye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, 11 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde yer yer yağışlar başlayacak ve 14 Aralık Perşembe Çarşamba’ya kadar sürecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 20- 23 derece dolaylarında olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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09/12/2022 15:25